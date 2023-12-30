В специальной военной операции на Украине погиб ещё один житель Череповца

[ Общество ]
Автор:
Максим Фёдоров

О том, что 28-летний житель города металлургов Илья Почтарёв погиб в СВО, сообщил его земляк Юрий Марков.

Ильи не стало 26 ноября.

«Власти города, глава Череповца приложили все усилия, чтобы отыскать родных и друзей», — написал Юрий Марков.

Однако, по его словам, поиски оказались безуспешны, поэтому церемонию отпевания Ильи Почтарёва посетили лишь городской глава Маргарита Гусева, военком города металлургов, четыре военнослужащих, сам Юрий и женщина, которая ходит провожать в последний путь всех череповецких солдат и офицеров, убитых и умерших от ран в ходе спецоперации.

Не сразу удалось найти даже фотографию бойца. Но в конце концов её всё-таки отыскали, и стало известно, как погибший выглядел при жизни.

В специальной военной операции на Украине погиб ещё один житель Череповца

 

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