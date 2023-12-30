Администрация Вологды нашла хозяина для 10 многоквартирных домов города

Администрация областной столицы определила организацию, которая станет управлять 10 многоквартирными домами города:
- № 9 в Индустриальном переулке;
- № 52 на улице Карла Маркса;
- № 15б на улице Козлёнская;
- № 12 на улице Северная;
- №№ 6 и 8 в Содемском переулке;
- № 10 в Станционном переулке;
- № 6 в Топливном переулке;
- №№ 3 и 5 на улице Пригородная.
Ранее их жильцы не смогли самостоятельно выбрать способ управления своими домами.
Теперь этими 10 зданиями станет управлять ООО «УК «Мы вместе».