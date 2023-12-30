Администрация Вологды нашла хозяина для 10 многоквартирных домов города

[ Общество ]
Автор:
Максим Фёдоров

Администрация областной столицы определила организацию, которая станет управлять 10 многоквартирными домами города:

- № 9 в Индустриальном переулке;

- № 52 на улице Карла Маркса;

- № 15б на улице Козлёнская;

- № 12 на улице Северная;

- №№ 6 и 8 в Содемском переулке;

- № 10 в Станционном переулке;

- № 6 в Топливном переулке;

- №№ 3 и 5 на улице Пригородная.

Ранее их жильцы не смогли самостоятельно выбрать способ управления своими домами.

Теперь этими 10 зданиями станет управлять ООО «УК «Мы вместе».

 

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