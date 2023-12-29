Ярмарка «Сделано на Вологодчине» открылась в Вологде

Ярмарка «Сделано на Вологодчине» начала свою работу на Кремлевской площади. Порядка 30 предпринимателей заявились на участие в ней. Организатором выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке Администрации города Вологды.

«В этом году ярмарка проходит на Кремлевской площади. Было решено установить новые домики, в едином стиле. Они очень удобны, отмечают предприниматели. Сама торговля будет проходить: 28-30 декабря – с 11:00 до 20:00, 31 декабря с 11:00 до 17:00, 1-7 января с 12:00 до 20:00. Здесь вологжане и гости города смогут приобрести продукцию местного производства – сувениры, мясные деликатесы, сыры, сладости, украшения, игрушки и многое другое. Приглашаю всех желающих на новогоднюю ярмарку», – рассказала директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

Одним из популярных новогодних сувениров являются чеканные монеты. Их мастера делают прямо на площади, работают с помощью молота и приспособления под заготовку.

«Наш метод называется холодная чеканка, так делали в VIII веке. У нас есть клише и заготовки, они отличаются толщиной. Все на вологодскую тематику: хоккей, Кириллов, кружевная птичка. Также заказывали монетку с новогодним поздравлением», – рассказал участник ярмарки «Сделано на Вологодчине» Дмитрий Шахов.

В этом году ярмарка совмещена с праздничными концертами – выступления артистов будут проходить в те же дни, что и ярмарочная торговля. Так, 30 декабря на Кремлевской площади состоится концерт «В последний час декабря». Мероприятие продлится с 16:00 до 18:00. А 31 декабря с 22:00 до 02:00 запланировано выступление солистов из Вологды и Санкт-Петербурга под названием «Не опять, а с Новым годом!». Новогоднего салюта в этом году не будет.

1 января 2024 года с 16:00 до 18:00 состоятся выступления коллективов из Сокола и Санкт-Петербурга. 2 января в это же время запланирована праздничная программа с участием других артистов. Более подробно с афишей можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Вологды.

Напомним, проведение ярмарок в зимние праздники – часть проекта «Зима начинается и заканчивается в Вологде». Он направлен на развитие событийного и гастрономического туризма на территории города Вологды – от новогодних каникул до празднования Масленицы.

