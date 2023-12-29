В Харовском районе женщина через прокуратуру обязала муниципалитет подключить ей воду

По результатам принятых прокуратурой Харовского района мер восстановлены права местной жительницы на предоставление коммунальной услуги по водоснабжению

Прокуратура Харовского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в муниципальной квартире, в которой проживает пенсионерка, длительное время отсутствовало водоснабжение при наличии технической возможности. При этом, органами местного самоуправления необходимых мер по организации водоснабжения не принималось.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы Харовского муниципального округа внесено представление.

Однако, непринятие органом местного самоуправления надлежащих мер к устранению нарушений закона во внесудебном порядке потребовало обращения прокурора в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Харовского муниципального округа обязанности подключить к системе централизованного водоснабжения жилое помещение, в котором проживает заявительница.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.В настоящее время решение суда исполнено, муниципальная квартира подключена к централизованной системе водоснабжения.

