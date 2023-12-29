В Харовском районе женщина через прокуратуру обязала муниципалитет подключить ей воду

[ Общество ]

По результатам принятых прокуратурой Харовского района мер восстановлены права местной жительницы на предоставление коммунальной услуги по водоснабжению

Прокуратура Харовского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в муниципальной квартире, в которой проживает пенсионерка, длительное время отсутствовало водоснабжение при наличии технической возможности. При этом, органами местного самоуправления необходимых мер по организации водоснабжения не принималось.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы Харовского муниципального округа внесено представление.
Однако, непринятие органом местного самоуправления надлежащих мер к устранению нарушений закона во внесудебном порядке потребовало обращения прокурора в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Харовского муниципального округа обязанности подключить к системе централизованного водоснабжения жилое помещение, в котором проживает заявительница.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.В настоящее время решение суда исполнено, муниципальная квартира подключена к централизованной системе водоснабжения.
 

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