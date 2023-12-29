В Вологде открылась книжная выставка к юбилею Виктора Коротаева

28 декабря в аванзале Вологодской областной библиотеки открылась книжная выставка «Мир, который люблю…», приуроченная к 85-летию со дня рождения поэта Виктора Коротаева. В экспозиции представлено более 200 изданий о жизни и творчестве русского поэта, а также сборники его стихов.

Виктор Вениаминович Коротаев (1939-1997) – поэт, прозаик, автор более двадцати книг, издатель, редактор областной газеты «Русский огонек», лауреат литературных премий А. Яшина, А. Фадеева, Н. Островского, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ордена «Знак Почета». До сих пор он является ярким представителем вологодской литературной школы. Основными темами его творчества были Родина, сложна судьба русской деревни, быт и повседневные заботы сельских жителей.

На выставке можно подробно ознакомиться с публикациями автора в сборниках и журналах от советского периода до наших дней, воспоминаниями современников о поэте, с трудами, в которых исследуется его поэтическое творчество. Значительную часть экспозиции занимает литература, посвященная творческой биографии поэта.

Книжная выставка продлится до 28 января 2024 года.

Вход свободный. 12+