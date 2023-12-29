В этом году в Вологодской области не будет новогодних салютов

В этом году многие регионы России отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Среди них оказалась и Вологодская область.

Одной из основных причин отказа от салютов является общественная безопасность в условиях сложившейся ситуации. В некоторых регионах запрет на запуск фейерверков действует не только в новогоднюю ночь, но и до конца января.

К тренду также присоединились Москва, Липецкая, Брянская, Ростовская, Воронежская, Курская, Белгородская, Орловская, Рязанская, Мурманская, Пензенская, Калининградская, Архангельская и Вологодская области, крупные города Подмосковья, республик Коми, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Башкортостана, Омск, Тюмень, Крым, Самара, Казань, Якутия, Владикавказ и ХМАО.