Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», забросив три шайбы в третьем периоде.

Уступая 0:1 после сорока минут игры, череповецкие хоккеисты только в третьем периоде смогли пробить Джереми Смита. Защитник «Северстали» Владимир Грудинин выбросил шайбу на пятачок в зоне соперника, та попала в клюшку игрока гостей и рикошетом отправилась в ворота китайского клуба. Спустя три с половиной минуты Александр Скоренов обыграл всю оборону «Куньлуня» и в первые в матче вывел "жёлто-чёрных" вперёд. Ну а Михаил Ильин, в концовке встречи, забросил шайбу в пустые ворота установил окончательные счёт. 3:1 непростая победа «Северстали».

«Последний матч в уходящем году. Нам было очень важно победить на домашней арене перед нашими болельщиками. Трудная была игра. Команда соперника здорово реализует моменты, что, собственно, они и показали. Проигрывали 1:0, но ребята нашли в себе силы. Реализовали то преимущество, которое мы создали. Реализовали те моменты, которые мы организовали своей игрой», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

В заключительном матче 2023 года «Северсталь» 30 декабря, в Москве, сыграет против ЦСКА. Команды на данный момент занимают 6 и 7 место Западной конференции КХЛ. 48 очков у столичных "армейцев", 47 - у череповчан.