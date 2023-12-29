Вологодские кружевницы сплетут панно для выставки «Россия»

28 декабря в День Вологодской области на Международной выставке-форуме «Россия» стартовала акция «Кружево России». Проект объединил семь регионов страны, которые славятся искусным кружевоплетением. Вместе мастерицы создадут большое панно в цветах российского флага.

«Вологодское кружево известно по всему миру. Кружевной промысел – один из наших культурных кодов. Для многих регионов страны коклюшечное кружево – нетипичный вид рукоделия. Мы решили запустить акцию, которая объединит регионы, где развивают уникальные традиции кружевоплетения. Искусные кружевницы России создадут большое кружевное панно и продемонстрируют самобытность региональных техник плетения», – рассказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В проекте участвую кружевницы из Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Кировской областей и Санкт-Петербурга. Они сплетут кружевное панно с символикой выставки «Россия» размером 2 на 3 метра. Каждый из фрагментов будет отражать особенности кружева этих регионов.

Вологодские кружевницы сплетут синюю полоску триколора, а также логотип выставки. Белой и красной полосками займутся мастерицы из других семи регионов.

Готовое панно представят 22 марта на выставке «Россия» на ВДНХ.