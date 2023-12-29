В Вологде неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил ребенка во дворе дома №1 по улице Рабочей в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Вологде. ДТП произошло вчера, 28 декабря, в 13:30.

Автомобиль двигался со стороны улицы Советской по направлению улицы Козленской, когда у первого подъезда наехал на 7-летнего мальчика. После этого водитель скрылся с места ДТП.

В результате аварии мальчик с различными травмами доставлен в больницу.

Сотрудники полиции ищут возможных очевидцев ДТП. Если вы владеете информацией или являетесь свидетелем происшествия, звоните по телефонам ГИБДД: 8 (8172) 76-50-65; 8 (8172) 76-50-50.