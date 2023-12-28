Клиенты розничной сети МегаФона и Yota выбирают китайские бренды

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6.



Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.



Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тыс. рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тыс. – 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. рублей – Apple iPhone 13.

Доля пользователей «умных» телефонов в Вологде в ноябре 2023 года составила 69%, что на 3% выше прошлогодних значений. В то же время на три процента снизилось число кнопочных телефонов, которые используют только для звонков. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и селяне быстро осваивают новые возможности, переходя на смартфоны.

«Популярные модели гаджетов можно приобрести в нашей розничной сети, над расширением географии которой мы постоянно работаем, стараясь повысить качество услуг и доступность сервиса для всех жителей области. В декабре открылся кобрендинговый салон связи МегаФона и Yota в городе Череповце в новом торговом центре «Мармелад». Здесь представлен большой ассортимент мобильной и портативной техники, аксессуаров, цифровых услуг», — прокомментировала директор МегаФона в Вологодской области Алла Лебедева.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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