Сокольская детская школа искусств открылась после масштабной реконструкции

Завершился капитальный ремонт Сокольской детской школы искусств по нацпроекту «Культура». Из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено почти 78 миллионов рублей, а на приобретение оборудования, мебели и музыкальный инструментов область потратила 10 миллионов рублей.

Сокольская детская школа искусств – одна из старейших в регионе. В этом году она отметила 65-летний юбилей. Зданию, в котором разместилась школа, уже 90 лет. Деревянная часть школы практически стояла на земле, из-за этого в кабинетах было холодно. Сейчас ее подвели под фундамент. Центральная часть и деревянное крыло сохранило исторический вид со времен постройки – 1930-х годов.

Во время ремонта также утеплили здание ДШИ снаружи и внутри, сделали вентилируемый фасад в одном стиле для всего здания. Кроме того, провели ремонт в кабинетах, коридорах и на лестницах, заменили системы отопления, водоснабжения и канализации. В результате перепланировке у школы появились дополнительные площади, где разместилась большая сцена для проведения репетиций учащихся хореографического отделения и новые кабинеты для занятий юных художников.

Работы коснулись и выставочного зала, в котором экспонируются работы художника Владимира Корбакова, которые он передал школе в 2010 году. Ранее в зале было слабое освещение и низкая температура, нерекомендуемая для хранения произведений искусства. В ходе работ специалисты выровняли пол, окна заменили на пластиковые и установили шумоизоляция.

Обновления в Сокольской ДШИ начались еще в 2019 году. Тогда были приобретены новые музыкальные инструменты, методическая и учебная литература, мебель, школьные доски, мольберты.

Тысячи жителей Сокола получили в школе искусств музыкальное и художественное образование. Юные деятели искусства занимаются там музыкой, живописью и хореографией. В школе обучаются более 1100 ребят, в педагогический состав входят 40 преподавателей, 34 из них являются выпускниками школы.

Учащиеся ДШИ – постоянные участники конкурсов и фестивалей. Коллектив учреждения ведет активную концертную и выставочную деятельность.