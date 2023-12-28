В Вологде в 2024 году сделают 17 участков уличного освещения. Список был озвучен мэром города Сергеем Воропановым.

По его словам, уличное освещение появится на следующих участках: улица Промышленная от улицы Элеваторной до мясокомбината; улица Беляева от улицы Петрозаводской до Московского шоссе; улица Городской Вал от улицы Разина до улицы Пугачёва; проезд от улицы Возрождения до д. 10 по улице Ягодной; улица 8-я Садовая; улица Щеглинская; улица Новгородская от Пошехонского шоссе до улицы Молодежной; улица Можайского от Пошехонского шоссе до д. 2 на улице Можайского; село Молочное, улица Подлесная; улица Пионерская, д. 8–14а; от улицы Фрязиновская до д. 87а по улице К. Маркса; от д. 6 по улице Слободской до железнодорожного переезда; сквер по улице Пушкинской; Технический переулок от улицы Конева до дома 31 в Техническом переулке; село Молочное, роща Памяти; улица Чернышевского.

Также заменят светильники на светодиодные на участке трассы М-8, который находится в ведении города. Проектно-сметная документация по этим участкам готова. Работы начнутся в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году будут обновлены 14 детских площадок. Это детские площадки на площади Чайковского; на площади Федулова; в Ковыринском саду; перекресток улиц Парковой — Мира в с. Молочном; ул. Пионерская, 32 (Лоста); Октябрьский сквер; Чернышевского, 91–95; Локомотивный пер., 14; Козлёнская, 74–76; 1-й мкр-н ПЗ, 3, корп. 1; Разина, 58; Пошехонское шоссе, 26; Зосимовская, 30; ул. Мелиораторов (мкр-н Прилуки, вблизи Строителей, 5).