В Череповецком районе отреставрируют единственный в России музей Северянина

[ Общество ]

В Череповце приняли решение развивать единственный в России музей, посвященный поэту Игорю Северянину, сообщает cherinfo. Обновлением займутся череповецкие музейщики совместно с администрацией района. Проект развития подготовят уже в 2024 году.

Музей Северянина находится в усадьбе Лотаревых во Владимировке, принадлежавшей дяде поэта. Открылся он в 1996 году. Здание деревянное, его планируют сохранить в изначальном виде. Однако есть и проблемы, например, отсутствие центрального отопления, помещения прогреваются с помощью печей.

В усадьбе четыре музейных зала. В экспозиции представлены дневники и документы, связанные с Игорем Северяниным. Каждый год во Владимировке проходят международные пленэры объединения «Солнечный квадрат», а также конкурс «Король поэтов».

«Для Череповецкого района музей Северянина — важный объект. Это уникальное здание, которое буквально дышит историей. Наша задача — сохранить его. Мы начали заниматься общественными пространствами в сельских поселениях, привлекли опытных архитекторов. С их помощью создадим проект развития музейного комплекса во Владимировке. В первую очередь нужно исправить ситуацию с отоплением», — рассказал первый замглавы администрации Череповецкого района Антон Акулинин.

Теги:
реставрация музей Северянин
Фото: vologdatourinfo.ru; cultinfo
 

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