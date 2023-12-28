В Череповецком районе отреставрируют единственный в России музей Северянина

В Череповце приняли решение развивать единственный в России музей, посвященный поэту Игорю Северянину, сообщает cherinfo. Обновлением займутся череповецкие музейщики совместно с администрацией района. Проект развития подготовят уже в 2024 году.

Музей Северянина находится в усадьбе Лотаревых во Владимировке, принадлежавшей дяде поэта. Открылся он в 1996 году. Здание деревянное, его планируют сохранить в изначальном виде. Однако есть и проблемы, например, отсутствие центрального отопления, помещения прогреваются с помощью печей.

В усадьбе четыре музейных зала. В экспозиции представлены дневники и документы, связанные с Игорем Северяниным. Каждый год во Владимировке проходят международные пленэры объединения «Солнечный квадрат», а также конкурс «Король поэтов».