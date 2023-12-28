Вологжане сэкономили более 1 млн рублей с помощью «Карты жителя Вологды»

Цифровой городской проект «Карта жителя Вологды» был запущен весной этого года. За это время к нему присоединились порядка 120 партнеров. Держателями зарегистрированных банковских карт на базе платежной системы «Мир» стали более 15 тыс. вологжан.

«Мы реализовали проект в первую очередь для вологжан. Видим, что в Вологде большое количество социально ответственного бизнеса, который предоставляет по «Картам жителя Вологды» скидки в размере от 2 до 50 %, кешбэк на приобретение товаров и услуг в различных сферах. Вологжане в свою очередь активно пользуются привилегиями карты. В общей сложности они сэкономили на покупках более 1 млн рублей. К мотивационной программе «Городской бонус» за всё время присоединились более 500 жителей города», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Создание «Карты жителя Вологды» является этапом реализации городского проекта «Цифровая трансформация». Он входит в «Стратегию-2030», принятую в Вологде в 2019 году.