Вологжане сэкономили более 1 млн рублей с помощью «Карты жителя Вологды»

[ Общество ]

Цифровой городской проект «Карта жителя Вологды» был запущен весной этого года. За это время к нему присоединились порядка 120 партнеров. Держателями зарегистрированных банковских карт на базе платежной системы «Мир» стали более 15 тыс. вологжан.

«Мы реализовали проект в первую очередь для вологжан. Видим, что в Вологде большое количество социально ответственного бизнеса, который предоставляет по «Картам жителя Вологды» скидки в размере от 2 до 50 %, кешбэк на приобретение товаров и услуг в различных сферах. Вологжане в свою очередь активно пользуются привилегиями карты. В общей сложности они сэкономили на покупках более 1 млн рублей. К мотивационной программе «Городской бонус» за всё время присоединились более 500 жителей города», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Создание «Карты жителя Вологды» является этапом реализации городского проекта «Цифровая трансформация». Он входит в «Стратегию-2030», принятую в Вологде в 2019 году.

«С «Картой жителя Вологды» можно значительно экономить на покупках. И жители региона уже смогли в этом убедиться. В проекте действуют сразу три программы лояльности. Первая — от местных магазинов, кафе, медицинских организаций и так далее. Второй вид привилегий — это кешбэки, скидки и другие бонусы в рамках программы лояльности платёжной системы «Мир». Третья программа лояльности — от банков, которые выпускают «Карту жителя», — пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Теги:
карта жителя Вологды экономия
 

Последние новости

В Вологде в 2024 году сделают 17 участков уличного освещения
В Череповецком районе отреставрируют единственный в России музей Северянина
Вологжане сэкономили более 1 млн рублей с помощью «Карты жителя Вологды»
Вологжанин сжег машину, которую продал, потому что ему выплатили не все деньги
В Вологде с гололедицей борются с помощью соли и песко-соляной смеси
Деревни Игумницево и Вараксино обеспечили высокоскоростным интернетом билайна
В Вологде автомеханик получил компенсацию в 700 тыс. рублей за травму на работе
В Вологде состоится вечер памяти писателя и филолога Людмилы Яцкевич
ЦБ рассказал, какие фразы чаще всего используют мошенники
Сокольчанин чуть не замерз в городской канаве