Вологжанин сжег машину, которую продал, потому что ему выплатили не все деньги

В феврале этого года 55-летний мужчина разбил камнем стекло водительской двери автомобиля «Volkswagen Transporter», припаркованного возле жилого дома в деревне Спасс Вологодского округа. После этого он поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил ее в салон автомобиля, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем вместе с имуществом, внутри. Общая сумма ущерба составила 168 550 рублей.

Вологжанина обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Подсудимый признал вину частично. Он пояснил, что автомобиль он недавно продал, однако из-за его аварийного состояния новый владелец выплатил не всю сумму по договору. Поэтому мужчина решил поджечь машину.

Суд назначил вологжанину наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, с виновника взыщут 101 300 рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего.