В Вологде с гололедицей борются с помощью соли и песко-соляной смеси

На дорогах Вологды в связи с перепадом температур образовалась гололедица. Один из способов борьбы с ней – обработка песко-соляной смесью и солью. Сейчас этой работой занимаются коммунальщики.

На данный момент израсходовано 980 тонн соли и 5475 тонн песко-соляной смеси. В зимний период организовано круглосуточное дежурство специализированной техники, определен порядок действий и вызова дополнительных сил и средств при снегопадах и гололеде. В настоящее время идет уборка тротуаров, дороги посыпаются песко-соляной смесью, в ночное время производится их уборка. Также коммунальные службы в постоянном режиме проводят работы по очистке и отогреву системы водоотведения.

По информации пресс-службы администрации города, в этом году контракт на уборку города был разделен между несколькими подрядчиками. ООО «Дорсервис» отвечает за микрорайон Бывалово, 5-й микрорайон и ПЗ, а также ул. Поэта Романова. Территории Прилук, Лукьяново, центральной части города, Заречья и с. Молочное убирает техника ООО «Магистраль». На территории парков, скверов, садов, бульваров, площадей и малых архитектурных форм подрядчиком выступает «СтройКомСервис». Дворовые территории убирают управляющие компании и ТСЖ. Ответственность за территории у торговых центров несут их владельцы.

О некачественной уборке города можно сообщать в городской колл-центр по номеру телефона: 8-800-302-16-17.