В Вологде автомеханик получил компенсацию в 700 тыс. рублей за травму на работе

[ Происшествия ]

Сотруднику вологодского автосервиса во время работы попал в глаз кусок металла от кувалды, сообщает пресс-служба прокуратуры по Вологодской области. Мужчина прошел через три операции, а с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Мужчина подал иск на коммерческую организацию в Вологодский городской суд, так как работодатель не произвел расследования несчастного случая и не признал травму производственной, которая повлекла за собой причинение средней тяжести вреда здоровью.

Суд признал травму производственной, однако не удовлетворил требования о возмещении морального вреда. Не согласившись с решением суда, прокуратура города Вологды подала апелляцию.

В результате, Вологодский областной суд удовлетворил требования и взыскал с работодателя компенсацию.

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производственная травма компенсация вреда
 

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