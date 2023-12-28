В Вологде автомеханик получил компенсацию в 700 тыс. рублей за травму на работе

Сотруднику вологодского автосервиса во время работы попал в глаз кусок металла от кувалды, сообщает пресс-служба прокуратуры по Вологодской области. Мужчина прошел через три операции, а с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Мужчина подал иск на коммерческую организацию в Вологодский городской суд, так как работодатель не произвел расследования несчастного случая и не признал травму производственной, которая повлекла за собой причинение средней тяжести вреда здоровью.

Суд признал травму производственной, однако не удовлетворил требования о возмещении морального вреда. Не согласившись с решением суда, прокуратура города Вологды подала апелляцию.

В результате, Вологодский областной суд удовлетворил требования и взыскал с работодателя компенсацию.