В Вологде состоится вечер памяти писателя и филолога Людмилы Яцкевич

5 января в Музее-квартире В. И. Белова состоится вечер памяти вологодского ученого-филолога, писателя Людмилы Яцкевич. Начало мероприятия в 16:00.

Людмила Григорьевна Яцкевич (1944-2022) – доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России. Людмилу Григорьевну известна множеством исследовательских работ по краеведению, русской словесности и прозаических трудов.

Автор двухсот публикаций по языкознанию и вологодскому краеведению, исследований языка и поэтики Николая Клюева, Василия Белова, Николая Рубцова и других русских писателей. С Василием Беловым Людмила Григорьевна была знакома лично. Она создала словарь «Народное слово в произведениях В. И. Белова», посвященный языку произведений писателя. А на ее первую книгу, «Вологодская Нива», Василий Иванович написал положительную рецензию, отмечая ее «вологодский характер».

Людмила Григорьевна Яцкевич ушла из жизни 26 января 2022 года. В память о ней 5 января 2024 года в музее-квартире В.И. Белова родственники, друзья, коллеги и ученики поделятся своими воспоминаниями о Людмиле Григорьевне, о её творчестве и научной деятельности. Вечер организован и пройдёт при поддержке семьи Л. Г. Яцкевич.

Вход свободный. 12+