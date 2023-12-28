ЦБ рассказал, какие фразы чаще всего используют мошенники

[ Общество ]

Банк России собрал список фраз, которые наиболее часто используют телефонные мошенники для обмана граждан. Перечень опубликован в телеграм-канале регулятора.

ЦБ рекомендует сразу бросать трубку, услышав фразу: «Оформлена заявка на кредит». Кроме того, регулятор настоятельно не советует общаться с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка» или «сотрудником службы безопасности банка». В стоп-листе также оказались фразы: «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «ваши деньги пытаются похитить», «зафиксирована подозрительная операция» и «истекает срок действия сим-карты».

В Банке России отмечают, что мошенники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения. Кроме того, аферисты применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.

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