В Вологодской области обнаружены предприятия-фантомы по производству молочной продукции

С помощью системы «Меркурий» на территории Вологодской области обнаружены предприятия-фантомы по производству молочной продукциио, что на площадке ООО «Прод-Милк», зарегистрированно

В декабре 2023 года выявлены два предприятия-фантома и установлены факты введения в оборот 297,5 тысяч литров сырого молока и 28 тонн потенциально небезопасной молочной продукции.

В рамках мониторинга ФГИС «Меркурий» сотрудниками ведомства установлено, что на площадке ООО «Прод-Милк», зарегистрированной в Устюженском районе Вологодской области, вырабатывались сыр и масло «собственного» производства из сырья, поступавшего с площадки крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Туякова Алмата Ескалиевича, зарегистрированной в Нюксенском районе Вологодской области. При этом время перемещения молока занимало в пути от 1 минуты до 36 часов. По данным онлайн-карты расстояние между предприятием-отправителем и предприятием-получателем составляет 576 км, и время в пути на автомобиле занимает 6 часов 58 минут.

Готовая молочная продукция направлялась в девять организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Воронежской и Липецкой областей. В ходе анализа оборота данной молочной продукции установлено её поступление в адрес социально-значимых учреждений Московской области.

КФХ Туякова Алмата Ескалиевича и ООО «Прод-Милк» не осуществляют фактическую деятельность на территориях Нюксенского и Устюженского районов Вологодской области. Таким образом, этими хозяйствующими субъектами выпускались в обращение подконтрольные госветнадзору товары неустановленного происхождения, что является фактом незаконного оборота пищевой продукции.

Управлением Россельхознадзора площадки ООО «Прод-Милк» и КФХ Туякова Алмата Ескалиевича исключены из информационной системы «Меркурий» с отметкой «фантом». Материалы по выявленным нарушениям переданы в Федеральную налоговую службу России и в правоохранительные органы.