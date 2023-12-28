Вышло четвертое издание Кинокарты Вологодской области

Череповецкий кинотеатр «Комсомолец» подвел итоги 2023 года и опубликовал обновленную инфографику о фильмах, съёмки которых частично или полностью проходили на территории Вологодской области. В этого году на карту добавились два новых кинопроекта:

Вологодский аэропорт вновь привлёк внимание российских кинематографистов. В феврале здесь прошли съёмки фильма «Командир» (12+). Выход картины запланирован на 22 февраля 2024 года. Зрители узнают историю про Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».

В Вологде и в Вытегорском районе прошли съемки фильма Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы» (12+), где роль главной героини исполнила балерина Инна Новикова. Другие роли исполнили Оксана Сташенко и Дина Корзун. По сюжету фильма 15-летнюю девочку с синдромом Аспергера отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Красивые сцены фильма были сняты в Вологодском Детском музыкальном театре, с его преподавателями и учащимися. Выход фильма запланирован на весну 2024 года.

Создатели карты также собрали интересные факты о киносъемках в нашей области за 2023 год:

В сентябре региональные СМИ писали о фильме «Голова-жестянка» (12+), съемки которого проходили в городе Сокол. Информация, к сожалению, не подтвердилась. В фильм попал лишь фрагмент с рекламой в журнале, где можно было увидеть проект знаменитых сокольских деревянных многоэтажек.

Удалось узнать судьбу новогодней комедии «Рецепт прабабушки» (6+), съёмки которого должны были пройти ещё весной 2022 года в Вологде и Великом Устюге. Как сообщила продюсер фильма – Марина Селиванова, проект всё еще находится в работе, так как на данный момент не получил субсидию.

В прошлом году СМИ писали о фильме «Письмо Деду Морозу» (6+), съемки которого должны были состояться в 2023 году с Натальей Орейро в Великом Устюге. Стало известно, что проект получил поддержку Фонда Кино и уже весной 2024 года начнутся съемки. В новогоднем блокбастере сыграют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Продюсер фильма Лика Бланк подтвердила изданию «Стархит», что 7 марта Орейро вылетит в Москву и снимется в роли самой себя. Пройдут ли съемки фильма на территории Великого Устюга узнаем уже в 2024 году. Выход фильма ожидаем в канун 2025 года.

Андрей Мерзликин снимет свой дебютный фильм «Москва Пашки Денежкина» (12+) в Вологодской области. Это будет история о путешествии баяниста Пашки из родного села в Москву, основанная на воспоминаниях о деде актера. Съемки пройдут с июля по сентябрь 2024 года. К слову, Андрей Мерзликин был совсем недавно замечен на ферме в Грязовецком районе, где искал натуру для будущего фильма.

Региональные СМИ писали, что в декабре 2023 года в Великом Устюг продут съёмки новогодней комедии «Разыскивается Дед Мороз» (12+), главные роли в котором исполнят Ян Цапник и Роман Курцын. Как стало известно, фильм все еще находится на стадии подготовки, съемки планируют начать в январе 2024 года. Выход картины запланирован на 12 декабря 2024 года.

Кроме полнометражных фильмов в Вологодской области в 2023 году сняли две короткометражные работы:

Съемки первого фильма «39 няня» (6+) проходили в Кадуйском районе. Главные роли исполнили Людмила Артемьева и Владимир Епифанцев. По сюжету профессиональные преступники похищают дочерей будущего мэра и планируют получить за девочек большой выкуп. Но мэрские дочки оказались таким опасными, что преступникам можно только посочувствовать. Вологжане принимали активное участие в съемках массовых сцен фильма. На экраны короткометражка выйдет в 2024 году. Кинокомпания, создавшая её, планирует в 2024 году приступить к съемкам сериала для онлайн-кинотеатра. По сообщению издания «Вочер» - фильм планируется снимать в Вологодской области, а в его создании примут участие российские звезды кино первой величины.

Съемки второго короткометражного игрового фильма «Оставаться человеком» (6+) проходили весной и летом 2023 года в Вологде. Кинолента расскажет о жестоком обращении с животными и трудностях волонтёрской работы. Режиссер Маргарита Дойницына сообщила, что премьера фильма пройдет в Вологде в 2024 году, а в дальнейшем он станет доступен и для онлайн просмотра.

В Соколе развивается авторский кинематограф, начинающий режиссер Анастасия Даниленко сняла полнометражный фильм «Папа» (12+). В основу легла реальная история отца девушки. Съемки проходили в Соколе течение двух лет. Премьера фильма состоялась летом 2023 года в Вологде. Фильм доступен для онлайн просмотра. Как только кинокартина получит прокатное удостоверение или появится на «КиноПоиске» - обязательно будет добавлена на кинокарту области.