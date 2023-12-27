Студент из ВоГУ разработал проект лыжного кресла для людей с ОВЗ

Студент ВоГУ разработали проект лыжного кресла для людей с ограниченными возможностями здоровья. Документация на изготовление уже передана депутату Вологодской Городской Думы Максиму Выдрову. В ближайшее время на одном из заводов приступят к реализации проекта.
«Вологодский университет находится в числе вузов, которые являются участниками проекта "Обучение служением". Это федеральный проект, в который ВоГУ вошёл в этом году. Сегодня препятствием для лыжного спорта является отсутствие оборудования. В сентябре с этим вопросом к нам обратился Максим Выдров. И на помощь пришёл наш Институт машиностроения, энергетики и транспорта: взял на себя задачу разработать этот проект. Конструкторская документация была подготовлена студентами под руководством преподавателей в рамках модуля "Обучение служением". Все задачи были выполнены чётко, и мы получили результат, который хотели», — рассказал ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев.
Индивидуальные проекты лыжных кресел для людей с ОВЗ разработал студент Института машиностроения, энергетики и транспорта ВоГУ, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший инженер-конструктор» Даниил Охоботовпод руководством старшего преподавателя кафедры «Технология машиностроения» ИМЭиТ Сергея Фролова.
«Мы с преподавателем работали вдвоём. При разработке мы столкнулись с некоторыми трудностями (подбор материала, сечение трубы) и моментами, связанными с параметризацией, то есть подгонкой размеров кресла под людей. Нужно было выдержать размер кресла и по ширине, и по высоте. Например, расстояние от подколенной чашечки до пола, длину бедра, ширину таза. Даже несколько сантиметров важны, поскольку от этого будут зависеть безопасность и удобство пользователя. Лыжное кресло мы сделали из алюминия. Это достаточно доступный, прочный металл и хорошо держит нагрузки», — рассказал Даниил Охоботов.
На создание проекта ушло три месяца. Работа началась с создания эскиза основания кресле, затем плоскости сиденья, спинки и подлокотников. Все чертежи основаны на индивидуальных антропометрических данных и учитывают особенности каждого человека. Лыжные кресла представляют собой металлические конструкции, к основанию которых крепятся лыжи, таким образом обеспечиваются устойчивость и безопасность пользователя.
Социальным партнёром ВоГУ в проекте стала ассоциация «Машиностроительные предприятия Вологодской области». В ближайшее время чертежи передадут производителю, и лыжные кресла будут изготовлены на одном из вологодских заводов.
«Лыжное кресло — сложная конструкция, это чёткая подгонка труб стыковочных элементов. Сейчас нам это позволяет сделать современное лазерное оборудование. Будет применяться лазерный труборез. Он обеспечивает чёткую стыковку всех деталей, это очень важно при распределении нагрузки, чтобы не было никаких падений и кресло надёжно функционировало. Изготовление кресел — не большой объём работы, и мы планируем уложиться в кратчайшие сроки. Начиная со следующего года, в течение двух недель, мы изготовим их. Всё необходимое для этого есть», — отметил президент ассоциации «Машиностроительные предприятия Вологодской области» Василий Галюк.