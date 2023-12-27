Студент из ВоГУ разработал проект лыжного кресла для людей с ОВЗ

Студент ВоГУ разработали проект лыжного кресла для людей с ограниченными возможностями здоровья. Документация на изготовление уже передана депутату Вологодской Городской Думы Максиму Выдрову. В ближайшее время на одном из заводов приступят к реализации проекта.

«Вологодский университет находится в числе вузов, которые являются участниками проекта "Обучение служением". Это федеральный проект, в который ВоГУ вошёл в этом году. Сегодня препятствием для лыжного спорта является отсутствие оборудования. В сентябре с этим вопросом к нам обратился Максим Выдров. И на помощь пришёл наш Институт машиностроения, энергетики и транспорта: взял на себя задачу разработать этот проект. Конструкторская документация была подготовлена студентами под руководством преподавателей в рамках модуля "Обучение служением". Все задачи были выполнены чётко, и мы получили результат, который хотели», — рассказал ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев.

Индивидуальные проекты лыжных кресел для людей с ОВЗ разработал студент Института машиностроения, энергетики и транспорта ВоГУ, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший инженер-конструктор» Даниил Охоботовпод руководством старшего преподавателя кафедры «Технология машиностроения» ИМЭиТ Сергея Фролова.

«Мы с преподавателем работали вдвоём. При разработке мы столкнулись с некоторыми трудностями (подбор материала, сечение трубы) и моментами, связанными с параметризацией, то есть подгонкой размеров кресла под людей. Нужно было выдержать размер кресла и по ширине, и по высоте. Например, расстояние от подколенной чашечки до пола, длину бедра, ширину таза. Даже несколько сантиметров важны, поскольку от этого будут зависеть безопасность и удобство пользователя. Лыжное кресло мы сделали из алюминия. Это достаточно доступный, прочный металл и хорошо держит нагрузки», — рассказал Даниил Охоботов.

На создание проекта ушло три месяца. Работа началась с создания эскиза основания кресле, затем плоскости сиденья, спинки и подлокотников. Все чертежи основаны на индивидуальных антропометрических данных и учитывают особенности каждого человека. Лыжные кресла представляют собой металлические конструкции, к основанию которых крепятся лыжи, таким образом обеспечиваются устойчивость и безопасность пользователя.

Социальным партнёром ВоГУ в проекте стала ассоциация «Машиностроительные предприятия Вологодской области». В ближайшее время чертежи передадут производителю, и лыжные кресла будут изготовлены на одном из вологодских заводов.