170 школьников региона получили премию «Юные таланты Вологодчины»

Торжественная церемония награждения состоялась 26 декабря на базе Регионального центра дополнительного образования детей. 170 школьников получили денежные премии в размере 5 тысяч рублей, дипломы и памятные статуэтки в трех номинациях: «Образование», «Культура» и «Физическая культура и спорт». Наградами удостоились учащиеся 1-11 классов, победители и призеры олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

В номинации «Культура» лауреатами стали 50 человек. Среди них учащиеся школ искусств, музыкальных и художественных школ Вологды, Череповца, Чагодощенского, Великоустюгского, Тарногского, Бабаевского, Кадуйского и Сокольского округов. Также премию вручили студентам Череповецкого училища искусств и художественных ремесел и Вологодского областного колледжа искусств.

В рамках мероприятия состоялось выступление победителей Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов: школьного хора Центра образования № 23 «Созвучие», обладателя золотой медали XXII молодёжных Дельфийских игр России Вячеслава Зубарева, солистов Вологодской областной государственной Филармонии имени В.А. Гаврилина, а также школьников-победителей международных и всероссийских вокальных и театральных фестивалей.

Премия «Юные таланты Вологодчины» с 2013 по 2019 годы вручалась только в сфере «Образование». С 2020 года таланты награждаются и в направлениях «Культура» и «Физическая культура и спорт».