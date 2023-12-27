Деревни Игумницево и Вараксино обеспечили высокоскоростным интернетом билайна

Билайн запустил связь четвертого поколения 4G LTE в деревне Игумницево Междуреченского района и в деревне Вараксино Грязовецкого района.

В Игумницеве проживают всего 386 человек, а в Вакарсине – 242 человека. Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком". В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

С полным списком территорий, где билайн запустил 4G в рамках УЦН, можно ознакомиться здесь.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru

LatgBSYX7