В Вологде охранник со своими знакомыми до смерти избил гостя ресторана

Поздно вечером 18 ноября прошлого года в одном из ресторанов областного центра между сотрудниками и гостем заведения – жителем Архангельской области – произошел конфликт, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области. В результате чего, архангелогородца до смерти избили несколько человек.

Расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли и степени участия пятеро вологжан обвиняются в преступлениях по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета», а также «Пособничество в краже».

Инцидент произошел на улице Ленинградской. Управляющий заведения расценил поведение отдыхавшего там 44-летнего архангелогородца неприемлемым и попросил его покинуть заведение. 31-летний охранник, который должен был обеспечить уход гостя, позвонил своему 19-летнему приятелю для оказания помощи при развитии конфликта. Приятель приехал в заведение вооруженный травматическим пистолетом. Увидев, что гость намеревается с улицы войти обратно в ресторан, выстрелил в него несколько раз. Пострадавший попытался уйти, однако охранник со своим приятелем, а также 19-летним работником ресторана и другими лицами догнали архангелогородца, повалили на землю и начали избивать. От полученных травм мужчина скончался на месте.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Виновников удалось найти по горячим следам и заключить под стражу.

Позднее следствием также было установлено, что двое участников драки – 19-летний работник ресторана и его 20-летний знакомый – в ночь с 17 на 18 ноября в другом заведении украли у мужчины банковскую карту, воспользовавшись его состоянием сильного алкогольного опьянения. Впоследствии они сняли со счета 150 тысяч рублей. В пособничестве краже обвиняется и их 31-летний приятель.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения.