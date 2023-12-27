В Вологде создали Межрегиональную общественную организацию «Союз краеведов»

26 декабря в Вологде представили Межрегиональную общественную организацию «Союз краеведов». Первые членские билеты вручил мэр города Сергей Воропанов. В рамках мероприятия также прошло награждение победителей и участников III Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России».

«Сегодня исторический момент – в Вологде прошла презентация Межрегиональной общественной организации «Союз краеведов». Она уже начала объединять вологжан, увлеченных историей, культурой, географией, природой своей малой родины. Также частью сообщества стали представители 30 регионов России», – отметил Сергей Воропанов.

На презентации проекта также разместилась выставка краеведческих работ. А заслуженный учитель России Нина Назарова рассказала о своей книге «Всему начало здесь, в краю моем родном», посвященной микрорайону Прилуки. Нина Павловна уже 50 лет работает в школе и активно занимается краеведением.

«Придя один раз в архив, я пробыла там 12 лет. Мой предок родился в 1643 году. От него до моего внука – 11 поколений. По таким деревьям можно проверять историю нашей страны. Меня часто приглашают в Прилуки. Заведующая библиотекой №20 сказала мне: «Вы так много рассказываете нам про Прилуки, не издать ли вам книгу?» А я тоже давно об этом думала. Моя книга вышла благодаря Елене Земчихиной. 10 ноября я презентовала ее в «Заботе». Думала, написала ее для себя, но после презентации мне поступала куча звонков, все хотели подержать ее в руках», – рассказала Нина Назарова.

Подать заявку на вступление в Союз краеведов можно на сайте www.kraevedy.ru.