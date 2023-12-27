Уведомление

ООО "Медиа С" уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов на сайте сетевого издания NewsVO (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-81209 от 30 июня 2021 г. зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

Стоимость размещения агитационных материалов сайте сетевого издания NewsVO :

Баннерная реклама – 800 руб (за 1000 показов)

Размещение текстовых материалов

Главная страница, лента новостей - 25000р.

Цены указаны в рублях, НДС не облагается.

Подробности обо всех условиях размещения:

тел. (8172)54-13-87

e-mail: [email protected]

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА С" 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул.Гоголя, д. 43, офис 312 Телефон (8172) 75-21-24 [email protected] ИНН/КПП 3528307109 / 352801001 ОГРН 1193525026353 Р/сч № 40702810312000004040 Отделение №8638 Сбербанка г.Вологда К/сч № 30101810900000000644 БИК 041909644.