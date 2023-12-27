Уведомление

ООО "Медиа С" уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов на сайте сетевого издания
Стоимость размещения агитационных материалов сайте сетевого издания
Баннерная реклама – 800 руб (за 1000 показов)
Размещение текстовых материалов
Главная страница, лента новостей - 25000р.
Цены указаны в рублях, НДС не облагается.
Подробности обо всех условиях размещения:
тел. (8172)54-13-87
e-mail: [email protected]
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА С" 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул.Гоголя, д. 43, офис 312 Телефон (8172) 75-21-24 [email protected] ИНН/КПП 3528307109 / 352801001 ОГРН 1193525026353 Р/сч № 40702810312000004040 Отделение №8638 Сбербанка г.Вологда К/сч № 30101810900000000644 БИК 041909644.