После Нового года россиян вновь ожидает рост цен на продукты

[ Общество ]

С начала 2024 года цены на широкий ассортимент продовольственных товаров в России могут увеличиться на 5-20%, об этом пишет "Коммерсантъ" (18+).

По данным издания, на рост цен повлияет слабеющий рубль, увеличение расходов на логистику внутри страны. В настоящее время ритейлеры стремятся договориться о том, чтобы сдерживать рост цен или хотя бы отсрочить их повышение.

По информации поставщиков, цены могут вырасти на некоторые марки риса (22%), молочной продукции (4,9%), соков (16%), безалкогольных напитков (13%), кофе и напитков из него (15%), кондитерских изделий (8%), готовых завтраков (9,5%), печенья (6%).

В целом, ситуация с ростом цен на продукты находится под особым контролем в Минсельхозе. Однако в ведомстве напомнили, что стоимость продуктов, зависящая от валютных курсов и мировых рынков, может быть подвержена изменениям.

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