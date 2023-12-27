Череповецкая «Северсталь» проиграла челябинскому «Трактору» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Матч прошел накануне. Череповчанам дважды удавалось сокращать свою отставание до минимума. Во втором периоде Александр Скоренов, в меньшинстве, с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 1:2, в третьем Тимофей Давыдов - 2:3, но каждый раз гостям удавалось очень быстро восстанавливать свое преимущество в две шайбы.

После пятой пропущенной шайбы, в середине третьей двадцатиминутки, тренерский штаб «Северсталь» пошёл на замену вратаря. И вместо Дмитрия Шугаева, который был признан лучшим голкипером минувшей недели в КХЛ, на лёд вышел Александр Самойлов, ранее выступавший в Чемпионате Беларуси и Высшей хоккейной лиги, а в КХЛ для 26-летнего голкипера это был дебют. Самойлов оставил свои ворота "сухими", а череповчане ещё раз смогли огорчить Захари Фукале. «Северсталь» проигрывает, но оставляет последнее слово за собой. Данил Аймурзин делает счёт 3:5.

«Сегодня мы играли с мастеровитой командой. Счёт на табло не отражает соотношения сил. Здорово сыграл вратарь соперника. Нам, как молодой команде, нужно уметь преодолевать игру такого вратаря. Собственно говоря, это и стало определяющим моментом. Хотел бы отметить, что ребята играли до конца. Это дорого стоит», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» продолжает чередовать удачные матчи с поражениями, несмотря на это череповчанам удаётся сохранить седьмую строчку Западной конференции КХЛ. Завтра "желто-черные" дома примут китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».