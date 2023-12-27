В Череповце в очередной раз отложили сдачу детского сада на улице Сазонова

[ Общество ]

В Череповце в очередной раз задерживают сдачу нового детского сада на улице Сазонова. Детский сад строится по нацпроекту на федеральные деньги. Проблемы начались с первых месяцев строительства. Сроки стройки сдвигались несколько раз.

«В последний раз обещали, что к 25 декабря все работы будут завершены и строители покинут объект. Этого не произошло, рабочие еще на объекте, доделывают и устраняют замечания. Сейчас задача — завершить стройку, после этого нужно разобраться в причинах нарушения контрактных обязательств. Если подрядчик виноват, считаю, что нужно применять штрафные санкции, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков», — рассказал депутат Алексей Канаев.

Новое дошкольное учреждение войдет в состав детсада № 9. Филиал назовут «Маленькой страной». Садик должен открыться после январских праздников. 

Здание на Сазонова трехэтажное, его площадь вместе с участком около 11 тысяч квадратных метров. В детском саду откроется 11 групп, в том числе ясельные. Сад рассчитан на 204 места.

Теги:
стройка садик задержки строительства
 

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