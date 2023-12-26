Роскачество обнаружило кишечную палочку в восьми видах красной икры

[ Общество ]

Красная икра пользуется популярностью у вологжан и подается к столу под Новый год. 

От деликатесного продукта потребитель ждет соответствующего качества: чтобы икра была питательной, вкусной и, конечно же, безопасной.

Насколько российским производителям красной икры удается соответствовать этим критериям? Специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок.

Три товара соответствуют и обязательным, и опережающим требованиям Роскачества. Это икра под торговыми марками (далее — ТМ) «Очень» и «Русское море», «Тунайча».

В восьми товарах обнаружена кишечная палочка — это икра ТМ «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Московский рыбокомбинат».

В шести товарах есть превышения по КМАФАнМ (ТМ «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С», «Авача», развесная икра с Даниловского рынка).

В пяти товарах под ТМ «Путина», «Сахалин рыба», «СИК», «Азбука Вкуса», «Парсах» количество соли меньше, чем требует ГОСТ, в соответствии с которым изготовлена продукция. 
Недовес не обнаружен.

В икре нет запрещенных консервантов и не заявленных в маркировке красителей.

В икре 3 ТМ («Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С») фактическое количество белка не соответствует заявленному. 

Икра 5 ТМ («Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «СИК» и на развес с Даниловского рынка) не соответствует маркировке по массовой доле жира.

Всего был исследован 71 товар, 52 торговых марок по 7 критериям. 

Теги:
икра новый год
 

Последние новости

В ходе СВО погиб медбрат череповецкого психдиспансера
Роскачество обнаружило кишечную палочку в восьми видах красной икры
Публичный отчет мэра Вологды за 2023 год стартовал с темы ремонта  и строительства дорог
Начальник почтового отделения в Череповце присвоила более 1 млн рублей
На предприятии в Тарногском районе огонь уничтожил пиломатериалы
В Вологде проходит выставка «Рождество Христово — вечной жизни свет!»
Три новых фильма о храме-маяке в Крохино показали на центральном телевидении
Николай Баранов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате России по спортивному покеру
В Вологде подвели итоги работы в сфере создания комфортной городской среды
Еще 100 млн рублей выделили на Вологодчине на новогоднее оформление