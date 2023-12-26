Публичный отчет мэра Вологды за 2023 год стартовал с темы ремонта  и строительства дорог

Публичный отчет Мэра Вологды стартовал 22 декабря. Первый видеоотчет, посвященный теме дорог, в частности, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», опубликован на странице Сергея Воропанова в социальной сети.

Как отметил Сергей Воропанов, самым крупным дорожным объектом, построенным за последнее время в Вологде, стала улица Поэта Романова. На создание четырехполосной магистрали с тремя кольцевыми развязками и мостом было направлено 2,6 млрд рублей. Новая дорога напрямую связала микрорайоны Бывалово, Южный и ул. Ленинградскую, где живут в общей сложности порядка 100 тысяч человек. Она разгрузила ул. Можайского, ул. Преминина и Пошехонский мост, дала толчок жилищному строительству. Планируется, что рядом вырастет жилой район на 6 тысяч жителей.

«Ул. Поэта Романова – дорога в будущее нашего города. И построить ее удалось благодаря поддержке Правительства области и Президента России. Владимир Путин лично одобрил создание в Вологде Малого транспортного кольца, куда входит не только ул. Поэта Романова, но и Некрасовский мост. Его строительство стартовало в 2023 году и пройдет в три этапа до ноября 2026 года. В итоге мы получим то, о чем так долго мечтали, – альтернативный путь из центра в Заречье, что позволит разгрузить Октябрьский мост и мост 800-летия. Стоимость объекта составляет 5,9 млрд рублей. На сегодняшний день выполнено около 15% работ, возведен технологический мост, идет забивка свай», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом Владимиром Путиным, ведется также капитальный ремонт мостов. В мае было запущено движение по мосту через реку Шограш на улице Конева. Сейчас в работе – мосты через реку Вологда в поселке Кувшиново, через реку Содему на ул. Челюскинцев, через реку Шограш на ул. Можайского. Они будут сданы в 2024 году.

«Строительство новых дорог и ремонт существующих и дают в сумме безопасные качественные дороги - главную задачу нацпроекта. За год обновили 9 улиц общей протяженностью порядка 15 км. Подход, как и всегда, комплексный: сети, новый асфальт, тротуары, разметка. За то время, что Вологда участвует в нацпроекте, в дороги вложено более 1,5 млрд рублей. Отдельно упомяну улицу Гагарина, капитально отремонтированную на средства Дорожного фонда. Дорога ведет к дачам и в промышленную зону, и ее ремонт - это пример партнерских отношений: бизнес разработал проект, а власти выделили средства на проведение работ», - отметил Сергей Воропанов.

В целях безопасности на дорогах в этом году также поменяли схему движения у Пошехонского моста, где теперь разрешен прямой съезд с моста на ул. Мира, а транспортные потоки отрегулированы новыми светофорами. Пропускная способность действительно стала лучше, участок безопаснее, поскольку ликвидированы конфликтные точки.

В 2023 году удалось обновить и автопарк муниципального перевозчика. За счет инфраструктурного бюджетного кредита приобретено 27 новых автобусов на газомоторном топливе. Большая часть уже работает на городских маршрутах, последняя партия выйдет на линии до конца декабря. Всего же за последние 6 лет автопарки муниципальных и частных перевозчиков пополнили 86 новых машин. Также начался монтаж «умных» остановочных комплексов с подсветкой, информационным табло, точкой Wi-Fi, видеонаблюдением, тревожной кнопкой и так далее. 77 таких остановок будут установлены в 2023 - 2024 годах.

Всего в рамках Публичного отчета за 2023 год будут представлены видеоролики по 10 направлениям: дороги, городская среда, здоровье и спорт, образование, культура, экология, экономика, поддержка бойцов СВО, городские проекты и молодежная политика. Вопросы от вологжан по итогам работы в 2023 году и предложения на 2024 год принимаются в комментариях под видеороликами, на сайте Мэра Вологды, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, а также с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу ул. Козленская, 11.

Добавим, в январе пройдет итоговое мероприятие Публичного отчета, где мэр Вологды поставит задачи по работе Администрации города на 2024 год.