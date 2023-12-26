Начальник почтового отделения в Череповце присвоила более 1 млн рублей

[ Общество ]

Начальница одного из почтовых отделений в Череповце в период с мая 2021 по май 2022 года, пользуясь служебным положением, присвоила денежные средства и имущество на сумму 1,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Вологодской области. Ей судили по статье «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Судом установлено, что сотрудница незаконно брала из сейфа деньги, предназначенные для доставки пенсий, пособий и других социальных выплат. К сейфу у нее был свободный доступ, суммы изымала разные. Также злоумышленница воровала посылки и наложенные платежи, получаемые от граждан при оплате.

Подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, ей на 3 года запретили работать в коммерческих организациях на руководящих должностях. Часть ущерба бывшая начальница уже возместила а размере более 200 тысяч рублей, остаток денег ей еще предстоит вернуть.

Теги:
служебное положение хищение денег Почта России
 

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