В Вологде проходит выставка «Рождество Христово — вечной жизни свет!»

[ Культура ]

На выставке «Рождество Христово — вечной жизни свет!» представлено более 1400 творческих работ детей, которые участвовали в одноименном конкурсе. Экспозиция разместилась в Духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» на Торговой площади, д. 3.

Работы посвящены Рождеству, его обычаям и традициям. Участники конкурса представили свое творчество в восьми номинациях: «Рождественский вертеп», «Рождественская открытка», «Рождественский подарок», «Рождественское настроение», «Здравствуй, праздник Рождества!», «Рождественское представление». Участвовали и воспитанники дошкольных учреждений. Их работы проходили в номинациях «Рождественская звезда» и «Наряд для рождественской ёлки».

«Областной конкурс "Рождество Христово — вечной жизни свет!" проходил в этом году в 24-й раз. В нём приняли участие порядка 1600 обучающихся школ, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и воскресных школ, а также воспитанников детских социальных и дошкольных учреждений региона. Сейчас конкурсная комиссия выбирает лучшие работы, авторы которых будут приглашены для торжественного награждения на областную рождественскую ёлку», — рассказал заместитель Губернатора области Александр Ершов.

Выставка продлится до 31 января 2024 года.

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Фото: vologda-oblast.ru
 

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