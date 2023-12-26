Три новых фильма о храме-маяке в Крохино показали на центральном телевидении

В декабре на российских телеканалах прошли премьеры документальных фильмов, посвященных сохранению и восстановлению храма-маяка в Крохино. Он был затоплен в 1960-х годах при строительстве Волго-Балтийского водного пути.

С 2010 года спасением храма занимается благотворительный фонд «Крохино». В этом году провели масштабные работы по консервации колокольни. Фильмы показывают разные стадии этого процесса.

Документальная картина «Храм над водой», вышедшая на телеканале «Россия – Культура», снималась в феврале и июне этого года. Режиссёр Екатерина Талочкина, операторы Дмитрий Попель и Тимофей Бородин зимой побывали в Крохино вместе с художником Богданом Лавриненко. Последний в тот момент работал над созданием мозаичной иконы из осколков фресок храма-маяка. Летом команда провела несколько дней в волонтёрском лагере. В фильме показаны Крохинский храм – вблизи и с высоты птичьего полёта, достопримечательности будущего мемориального парка, повседневная жизнь и работа волонтёров. О том, что привлекает в Крохино людей из разных городов России, размышляют директор Фонда «Крохино» Анор Тукаева и её единомышленники.

В июле в Крохино побывала съёмочная группа тревел-шоу «Горизонт приключений» канала HDL. Новый сезон «От Белого озера до Белого моря», снимавшийся в Вологодской и Архангельской областях, посвящён Русскому Северу, а один из его эпизодов рассказывает о судьбе села Крохино и о сохранении затопленного храма Рождества Христова. Ведущий тревел-шоу – Алексей Панфилов, артист театра и кино, принял участие в работах в качестве волонтёра.

Выпуск программы «Отчий дом» на телеканале ОТР также посвящен Крохино и называется «Цель и упорство маленькой женщины». Журналист Екатерина Якунова рассказывает историю Крохинского храма и Фонда «Крохино» через личную историю директора фонда Анор Тукаевой, при этом в программе делается акцент на работу команды. Съёмки проходили в октябре 2023 года, когда работы по консервации колокольни были завершены, и можно было снимать с верхнего яруса.