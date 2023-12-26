Николай Баранов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате России по спортивному покеру.

Финальный турнир прошёл в "Казино Сочи" с 16 по 23 декабря.

Участвовать в соревнованиях можно было только, пройдя сито отборочных турниров во всех четырёх игровых зонах России: Алтае, Владивостоке, Калининграде и Сочи.

Очень успешно выступил вологодский кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Баранов: во второй день он пробился на финальный стол, а по итогу соревнований занял третье место, сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.