Николай Баранов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате России по спортивному покеру

[ Спорт ]

Николай Баранов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате России по спортивному покеру.

Финальный турнир прошёл в "Казино Сочи" с 16 по 23 декабря.

Участвовать в соревнованиях можно было только, пройдя сито отборочных турниров во всех четырёх игровых зонах России: Алтае, Владивостоке, Калининграде и Сочи.

Очень успешно выступил вологодский кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Баранов: во второй день он пробился на финальный стол, а по итогу соревнований занял третье место, сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

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