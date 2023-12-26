В Вологде подвели итоги работы в сфере создания комфортной городской среды

Второй видеоролик посвящен итогам работы в сфере создания комфортной городской среды, в частности, реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Он опубликован на странице Сергея Воропанова в социальной сети.

«Одним из ярких примеров реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году можно назвать Парк Ветеранов. У общественного пространства непростая история: сначала – многолетняя неудачная аренда, потом – борьба за его возвращение в муниципальную собственность. И наконец, в этом году – благоустройство на средства федерального и областного бюджетов при городском софинансировании – 106 млн рублей. В 2024 году мы продолжим работу по обновлению общественного пространства в рамках второй очереди. Это стало возможным благодаря решению врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о выделении дополнительных средств на благоустройство общественных пространств», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Знаковым событием в 2023 году можно назвать и открытие обновленной площади у ЦУМа с фонтаном. На эти цели из областного бюджета при городском софинансировании было направлено около 140 млн рублей. В основе проекта – концепция «льняной нити», которая подана через смысловые зоны фонтана с разными сценариями. Фонтан работает с разными режимами подсветки и проигрывает 12 музыкальных композиций.

«К масштабному преображению городской среды мы подходим структурно. Чтобы делать пространства не точечно, а в единой системе, с учетом планов по развитию Вологды. Для этого разработана стратегия развития центра Вологды и в целом общественных пространств. Важный принцип – делать это совместно с жителями. На презентациях, обсуждениях, обязательно с прямыми трансляциями. За последние два года обсуждение проектов целого ряда территорий в разных форматах, в том числе с помощью онлайн-трансляций, собрало 5 млн участников», – подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов.

Особое внимание уделяется концепции благоустройства площади Революции. Отмечается, что при ее разработке будут проявлены разные культурные и исторические слои, например, утраченные храмы. Также планируется сделать большую площадку для детей, парковый павильон, провести озеленение, смонтировать освещение и многое другое. Не менее интересной задумана и набережная реки Вологды. Берег от будущего Некрасовского моста до домика Петра I разделят на тематические зоны, разные по характеру и наполнению. Их свяжут пешеходными маршрутами, комфортными спусками к воде, площадками для кафе и точек проката. Отметим, что по решению врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Вологде выделены средства на разработку проектно-сметной документации для набережной и площади Революции, а также на полное благоустройство еще 6 территорий: пл. Бабушкина, парк Евковка, бульвар по ул. Ильюшина, сквер на пр. Победы, сквер у Картинной галереи, Парк Ветеранов.

«Что касается ремонта дворов, то к нему мы подходим комплексно. В частности, за 2023 год обновили 40 дворовых территорий на основе проектов, согласованных с вологжанами. Всего с 2017-го по 2023 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 311 дворов. Конечно, в развитие городской среды вносят вклад и сами жители. К примеру, бизнес сделал парк на Пошехонском шоссе, а в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» на улице Конева появился Библиотечный сад. В целом же число народных инициатив ежегодно исчисляется десятками. Так, по проекту «Народный бюджет ТОС» с 2019 года было воплощено в жизнь 143 проекта. Среди них – детские и спортивные площадки, тротуары, освещение и другое», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в рамках нацпроекта за последние 5 лет в Вологде обеспечили благоустроенным жильем более 400 семей. Они получили квартиры в новостройках или выплаты на покупку жилья. При этом городские власти использует свои ресурсы и программы. В частности, в Вологде запустили процедуру комплексного развития территорий, в рамках которой район города с аварийной застройкой предоставляется для развития инвестору. Он обязан расселить людей из ветхих домов и обеспечить их благоустроенным жильем. Подвод сетей осуществляется за счет властей.

Всего в рамках Публичного отчета за 2023 год будут представлены видеоролики по 10 направлениям: дороги, городская среда, здоровье и спорт, образование, культура, экология, экономика, поддержка бойцов СВО, городские проекты и молодежная политика. Вопросы от вологжан по итогам работы в 2023 году и предложения на 2024 год принимаются в комментариях под видеороликами, на сайте Мэра Вологды, в call-центре по номеру телефона: 8-800-302-16-17, а также с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу: ул. Козленская, д. 11.

Итоговый Публичный отчет, где мэр Вологды поставит задачи Администрации города на 2024 год, пройдет в январе.