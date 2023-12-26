Еще 100 млн рублей выделили на Вологодчине на новогоднее оформление

Более 100 миллионов рублей дополнительного выделено по поручению врио губернатора на создание новогодней атмосферы в регионе. 46 миллионов – из областного бюджета, остальные средства – из бюджетов муниципалитетов.

Эти средства пойдут на закупку елей и иллюминации, организацию работы ярмарок, праздничных мероприятий и развлечений для детей, а также на продукцию под брендами «Сделано на Вологодчине» и «Настоящий Вологодский продукт».

«Это все должно быть взаимосвязано. Наша концепция — это очень доброе, семейное, культурное празднование, создание атмосферы настоящего русского Нового года и Рождества», - подчеркнул Георгий Филимонов.

По словам заместителя губернатора Евгений Богомазова, на территории области установлено 228 новогодних елей, 308 гирлянд, 819 световых консолей и 392 световые фигуры. Кроме того, во всех районных центрах организуют 37 ярмарочных площадок, где установят 226 павильонов для торговли.

Праздничное оформление и подготовку к празднованию Нового года в муниципалитетах завершат к 27 декабря.