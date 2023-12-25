В Вологде реконструируют аэропорт

В Вологде планируют реконструкцию аэропорта. Об этом сообщил на оперативном совещании врио губернатора Георгий Филимонов.

Речь идёт об удлинении взлётно-посадочной полосы и модернизации терминала аэропорта.

"Старались изучить проблему, посчитать насколько хватит сил и средств. В итоге мы пришли к выводу, что у нас хватает мощностей, чтобы реализовать проект реконструкции аэропорта в Вологде. Она необходима, в первую очередь необходимо расширить полосу до 2,5 тысяч метров с полутора. Это давст импульс к развитию туризма и экономики в регионе", - говорит врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.