В Вологде реконструируют аэропорт

[ Общество ]

В Вологде планируют реконструкцию аэропорта. Об этом сообщил на оперативном совещании врио губернатора Георгий Филимонов. 

Речь идёт об удлинении взлётно-посадочной полосы и модернизации терминала аэропорта.

"Старались изучить проблему, посчитать насколько хватит сил и средств. В итоге мы пришли к выводу, что у нас хватает мощностей, чтобы реализовать проект реконструкции аэропорта в Вологде. Она необходима, в первую очередь необходимо расширить полосу до 2,5 тысяч метров с полутора. Это давст импульс к развитию туризма и экономики в регионе", - говорит врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Разработка проектно-сметной документации начнется в следующем году. Необходимое финансирование посчитано и предусмотрено в бюджете.

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