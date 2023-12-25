Житель Бабаевского района ударил ножом друга детства

10 сентября этого года 41-летний житель Бабаевского района ударил ножом в грудь своего друга, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. У них завязалась ссора, причину которой никто из мужчин не помнит.

Инцидент произошел в доме подсудимого в деревне Володино. Мать потерпевшего на суде рассказала, что ночью сын пришел к ней домой и попросил вызвать «скорую помощь». Ее сын и подсудимый с детства были друзьями. В день происшествия они ходили в лес за ягодами и употребляли алкоголь. На следующий день пострадавший был доставлен в Вологодскую областную клиническую больницу №2.

Злоумышленник признал свою вину на суде, но от дачи показаний отказался. Потерпевший претензий к другу не имеет. Оба не помнят причину конфликта.

Бабаевский районный суд признал виновным 41-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора от 3 апреля 2023 года.