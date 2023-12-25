В Сокольском округе на 6 месяцев осудили архангелогородца за фальшивые права

25-летнему жителю Архангельска вынес приговор Сокольский районный суд за приобретение, хранение и использование поддельного водительского удостоверения, сообщает Прокуратура по Вологодской области.

В марте прошлого года молодой человек, находясь в Архангельске, приобрел у неизвестного фальшивые права. А уже в апреле того же года его остановили сотрудники ГИБДД на 505 км автодороги Москва-Архангельск в Сокольском округе. В ходе проверки документов, мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

Архангелогородцу назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с возложением ограничений и обязанностей, установленных уголовных кодексом.