Виктория Махина из Вологды остановилась в шаге от пьедестала на первенстве Азии по классическим шахматам.

Девятый тур первенства Азии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет состоялся 21 декабря в Эль-Айне. Соревнования длились 9 дней.

Среди 53 девочек до 10 лет вологодская шахматистка, спортсменка СШОР "Витязь", воспитанница Алексея Поникаровского, Виктория Махина поделила 3-4 место в классических шахматах, (дополнительные показатели разместили юную шахматистку на 4 месте турнирной таблицы).

Также 13 декабря на Первенстве Азии девятилетняя Виктория Махина заняла 4 место в быстрых шахматах, она стала лучшей среди россиянок.