Гости новогодней ярмарки "Сделано на Вологодчине" смогут приобрести текстиль

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Текстиль с северными узорами смогут приобрести вологжане на новогодней ярмарке «Сделано на Вологодчине» (0+). Сообщает газета Вологда.РФ.

Новогодняя ярмарка «Сделано на Вологодчине» пройдет в областной столице с 28 декабря по 7 января 2024 года. Участие в торговле примут предприниматели, самозанятые, мастера, ремесленники. На ярмарке можно будет купить текстильную продукцию. Так, например, участница ярмарки Ирина Буторова изготавливает полотенца, праздничные скатерти, постельное белье, фартуки, грелки на чайник.

«Пришла я к этому спонтанно. Я всегда любила шить, и тут пришла идея. Мне неожиданно захотелось заняться новым делом. У меня прямые поставки тканей от фабрик. На моих изделиях обязательно присутствуют северные узоры. Это и вышиванка, и петушки», — поделилась Ирина.

С 28 по 31 декабря ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00, с 1 по 7 января 2024 года — с 12:00 до 20:00. Уличная торговля развернётся на Кремлёвской площади.

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