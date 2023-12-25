В Вологде на новогоднем приеме наградили выдающихся вологжан

В кинотеатре "Ленком" прошел новогодний прием мэра Вологды.

Торжественный вечер объединил жителей областной столицы, которые внесли свой вклад в развитие города в текущем году или имели личные достижения в уходящем году. Вологжане получили награды от мэра Вологды Сергея Воропанова, митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы. Также депутаты Законодательного Собрания Вологодской области вручили памятные подарки участникам СВО.

«Дорогие друзья, 2023 год стал непростым, наша страна была вынуждена выдержать сильный удар. Мы объединились вокруг нашего Президента Владимира Путина. Я благодарен вам, что мы делаем все, чтобы поддержать ребят, которые находятся на фронте. Рад, что в зале собрались люди, причастные к развитию нашего города в различных сферах. Все вместе мы делаем город лучше, растем, поддерживаем друг друга и гордимся успехами земляков. Я благодарен вологжанам за их труд», – обратился к гостям вечера мэр Вологды Сергей Воропанов.

Участниками Новогоднего приема мэра города стали вологжане, представляющие различные сферы. Среди них представители бизнеса, сферы строительства, образования, спорта, культуры, реставраторы, волонтеры, люди, оказавшие большую поддержку в рамках гуманитарной помощи для участников СВО и многие другие.

В рамках Новогоднего приема были отмечены вологжане, имеющие отношение к сохранению культурного наследия областной столицы и деревянного зодчества и работающие в рамках проекта «Сохраняя будущее: деревянная Вологда». Сегодня в Вологде на различных этапах реставрации находится 37 памятников деревянного зодчества. Один из примеров – Дом Вологодского масла, открывшийся в этом году.

«В Вологде уходящий год оставил приятные впечатления. Появились новые тенденции, отрадные для сохранения истории культурного наследия, которым я интересуюсь. И думаю, что дальше эти тенденции будут в тренде, а наш город будет развиваться, как исторический город Вологда», - говорит научный сотрудник Института археологии РАН Александр Суворов.

Также отметили представителей строительных организаций, внесших вклад в возведение крупных объектов инфраструктуры города: улица Поэта Романова, новая школа №41 на ул. Преминина, строящаяся школа в Прилуках, ремонт городских дорог и другие.

В 2023 году жители Вологды продолжили помогать бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции. С начала СВО вологжанами было собрано более 102 тонн грузов. В городе проходили благотворительные концерты, средства от которых шли на приобретение оборудования и снаряжения, а также других необходимых вещей для военнослужащих.

«Сегодня мне вновь представилась возможность поблагодарить всех вас, ведь с первых дней начала СВО на фронт отправилась помощь от всех вологжан. Мой сын в свое время попросил привезти побольше писем для бойцов и игрушек для детей освобожденных территорий. И наши школьники собрали более 900 игрушек. Я не устану говорить о том, что получить письмо на фронте – большое счастье для солдата. Поэтому я искренне благодарю вас – представителей большой армии трудового фронта за вашу поддержку», – обратился к вологжанам старший референт Мэра Вологды Сергей Голубев.

Также в Год педагога и наставника были отмечены учителя, подготовившие одаренных учеников, и сами ребята.

«Год был достаточно насыщенным, мы принимали активное участие во многих мероприятиях города, а также во всероссийских соревнованиях «Победа», где летом заняли призовое 5 место. А на зарнице заняли 1 место. На следующий год мы планируем одержать победу в этом конкурсе», – рассказала командир юнармейского отряда «Черные пантеры» Татьяна Федичева.

В 2024 год в стране и в Вологде объявлен Годом семьи. Поэтому в рамках Новогоднего приема особое внимание было уделено данной теме. Впервые в этом году в Вологде учредили памятный знак «За сохранение семейных ценностей». Он вручается вологжанам за развитие и укрепление института семьи, достижения, а также людям, снискавшим известность и уважение в обществе за счет крепости семейных устоев и достойное воспитание детей. На сцене его вручили Полиэкту Анатольевичу и Надежде Семёновне Лемеховых, которые прожили вместе 50 лет.