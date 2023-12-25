В 2024 году на Вологодчине запустят программу «Центральная библиотека»

На днях в Департаменте культуры Вологодской области состоялась ежегодная коллегия, на которой подвели предварительные итоги 2023 года и составили планы на следующий. Об этом сообщил начальник департамента Владимир Осиповский на своей странице ВКонтакте.

«Сделано в уходящем году немало. Активно реализуем все направления нацпроекта «Культура» и областные программы, приводим в порядок учреждения культуры в округах и районах – дома культуры, библиотеки, музеи, детские школы искусств. Среди крупных проектов этого года – глобальная модернизация Сокольской школы искусств, создание Школы креативных индустрий в Череповецком училище искусств. В следующем году запустим еще один новый проект «Центральная библиотека»: будем ремонтировать и оснащать библиотеки в райцентрах», - рассказал Владимир Александрович.

Кроме того, продолжится реализация программы «Культурный экспресс». Суть ее в том, что областные коллективы выезжают в отдаленные уголки региона и устраивают для местных жителей концерты, спектакли и выставки.