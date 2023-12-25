Череповецкий школьник создал экомультфильм и выиграл международную премию

[ Культура ]

9-летний Михаил Галов создал мультфильм «Ежикино счастье» и выиграл международную детско-юношескую премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого» в номинации «Экомультфильм», сообщает cherinfo.

«Моя учительница Надежда Ивановна Андриевская предложила снять мультик про лесных животных. В голову сразу пришла идея снять мультик про ёжика, у нас на даче их очень много. Я всегда знал, что диким животным лучше жить на воле, ведь природа это лучший дом для животных. Считаю, мультик получился классный, его стоит посмотреть и в очередной раз задуматься», — рассказал Михаил Галов.

В своей работе третьеклассник из школы №23 учит ребят не брать диких животных домой, так как им лучше жить в лесу, на воле.

Из Вологодской области для участия в конкурсе прислали 385 работ, а всего поступило более 80 тысяч заявок.

Теги:
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Фото: cherinfo
 

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