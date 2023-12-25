В Вологде объявлены победители фестиваля ледяных скульптур «Сердце города»

Фестиваль ледяных скульптур «Сердце города» в Вологде прошел во второй раз. Победителей назвали вчера, 24 декабря, во время новогоднего представления и торжественного зажжения огней на главной елке на площади Революции.

Темой фестиваля стала «Новогодняя Вологда». В этот раз фестиваль был перенесен из скейт-парка «Яма» на центральную площадь города, чтобы участники не только продемонстрировали навыки в работе со льдом, но и украсили своими работами город к празднику.

В «Сердце города» участвовали 14 коллективов мастеров из разных регионов России и Республики Беларусь. Для создания фигур лед привезли из Тарноги. Команда «Вьюговей» заняла первое место в конкурсе и получила сертификат на 100 тысяч рублей. Они изобразили ледяную новогоднюю сказку и Деда Мороза. Второе место отдали Олегу Назарову и Станиславу Букинскому, а третье – мастерской «Теплый лад». Они получили сертификаты на 65 и 35 тысяч рублей соответственно.