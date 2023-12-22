Интернет от МегаФон стал ещё быстрее в трех райцентрах Вологодской области

МегаФон модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Вологодской области — в городах Грязовец и Белозерск, а также в селе Тарногский городок. Оператор увеличил зону покрытия сети на 30% и ускорил интернет 4G, где суммарно проживает около 27 тысяч человек.

Модернизация действующего телеком оборудования и строительство новых объектов инфраструктуры позволили расширить пропускную способность сети и увеличить зону покрытия. А также сделать работу сети более эффективной для абонентов — нарастить интернет скорости на 20% и улучшить качество звонков по технологии VoLTE.

«Переоборудование и строительство новых базовых станций ведётся с опорой на пользовательскую активность. Райцентры сегодня являются точкой роста интернет трафика абонентов в Вологодской области. Важно, что расширение мобильной связи идет в небольших населенных пунктах. Такие инвестиции в развитие телеком инфраструктуры региона помогают жителям быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием», - отмечает директор МегаФона в Вологодской области Алла Лебедева.

В центре Грязовца и в его окрестностях оператор улучшил зону покрытия, установив новые объекты связи. Цифровые изменения затронули в том числе и самые известные локации города – южные и северные торговые ряды, здание магистрата, музей, политехнический колледж и водонапорную башню ХIХ века. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Горького, Гагарина, Соколовской, Обнорского, Строителей. Дружбы, Мира и других. Новые объекты связи появились также в старинном городе Белозерске, который упоминается в «Повести временных лет» и входит в знаменитый туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». Так, стабильным сигналом и 4G интернетом обеспечены не только туристы на набережной у Белого озера, но и жители жилых микрорайонов, расположенных рядом с улицами Свободы, Маркса и Советским проспектом.

В Тарногском городке, окраинной столице пчеловодов Вологодской области, специалисты МегаФона запустили дополнительные слои LTE на базовых станциях, обеспечивающих связь четвёртого поколения в населённом пункте. Это позволило расширить территорию покрытия и улучшить работу сети 4G внутри зданий и помещений. Обновлённая сеть даёт быстрый доступ к различным современным цифровым ресурсам: маркетплейсам, госуслугам, сайтам почтовых отделений, медицинских учреждений и другим.

Эти райцентры расположены рядом с дорогами регионального значения, поэтому высокоскоростным интернетом могут воспользоваться не только местные жители, но и путешественники автомобилисты. Ежемесячно здесь проговаривают более 5 млн минут и расходуют более 175 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 90 млн фотографий в соцсети. За год этот показатель вырос на 15%.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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