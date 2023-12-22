Сокольское предприятие начало экспорт своей продукции в Китай

[ Экономика ]

Состав 105 м3 с двумя контейнерами клееной балки, и два контейнера 100 м3 с CLT-плитами, уже прибыл в Циндао. Новую партию конструкционных материалов для деревянного строительства - четыре контейнера балки, 200 м3, компания отгрузит покупателям в КНР в январе 2024 г.  

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Клееную балку производит Сокольский ДОК, а CLT-панели - завод «Сокол СиЭлТи». Оба предприятия входят в состав холдинга Segezha Group.

В 2023 году 85% клееной конструкционной балки Сокольский ДОК отправлял на внутренний рынок. Балку активно покупают застройщики в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областях, а также в южных регионах России. Основной экспорт по этому виду продукции сегодня идет в Армению, Грузию, Израиль, Турцию и Узбекистан. 

Основными заказчиками CLT-панелей были застройщики сектора ИЖС и гостиничных комплексов из Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края и Республики Карелия.   На экспорт отгрузки шли в Узбекистан, Грузию и Турцию. 

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