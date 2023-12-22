Череповецкая «Северсталь» дома проиграла нижегородскому «Торпедо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.





Команды на равных провели первый период. Гости открыли счёт спустя ровно пять минут после стартового вбрасывания. Но ещё до первого перерыва "жёлто-чёрные" смогли отыграться, поборовшись в зоне нижегородцев, Михаил Ильин отдал пас на Глеба Иванова, который и забил в ворота своей бывшей команды 1:1.



Во второй двадцатиминутке в ворота Дмитрия Шугаева с разницей в полторы минуты влетели две безответные шайбы. В итоге череповчане проиграли 1:3. Третий матч подряд команда Андрея Козырева не может забросить больше одной шайбы. Но если в матчах против московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» этого хватало чтобы набрать очки, то в игре против такой крепкой команды как нижегородское «Торпедо» этого оказалось недостаточно даже для того чтобы перевести её в овертайм.



«Сегодня получился интересный матч. Обоюдоострая игра. Хорошие скорости. Был хорошо виден рисунок. Отрицательный результат для нашей команды связан с тем, что те моменты, которые мы создали, мы не смогли реализовать, а соперник свои моменты реализовал. Во втором периоде у нас было подавляющее преимущество десять минут. Но, увы, пропустили вторую, третью шайбу. Потом вернулись в игру. Третий период был за нами. Создали моменты, но реализация подвела. Соперник показал нам, как надо реализовывать», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев

Череповчане несмотря на это поражение сохраняют 7 строчку в Западной конференции. Следующий матч "жёлто-чёрные" проведут так же на своём льду, 24 декабря сыграют против «Адмирала» из Владивостока.



Фото: https://vk.com/hcseverstal